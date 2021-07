Vídeo: Adolescentes são arremessadas de brinquedo em parque

CB Correio Braziliense

Duas adolescentes ficaram feridas depois de serem arremessadas de um brinquedo em um parque de diversões em Nova Venécia, no Espírito Santo, na noite de sábado (17/7).

O acidente aconteceu depois que o pino de um brinquedo chamado "sombrinha" se soltou. O socorro foi feito pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu. Um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostra o momento do acidente.

Eu nunca imaginei que presenciaria um acidente no parque de diversões pic.twitter.com/FLp46RaGfR — Sravaly (@ynivitSTifao) July 18, 2021





Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das adolescentes sofreu escoriações e um corte em um dos braços. A outra sofreu escoriações pelo corpo. Elas foram encaminhadas para o Hospital São Marcos, que fica em Nova Venécia.

Na manhã deste domingo (18/7), o parque foi interditado pela Defesa Civil. O local tinha alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros e pela prefeitura. De acordo com as informações preliminares, o acidente foi causado por uma falha na fixação do brinquedo.