Integrante do MST é baleado na cabeça em Recife, denuncia dirigente

RN Ronayre Nunes

O integrantes do acampamento devem realizar uma assembleia para definir o futuro da ocupação - (crédito: MST em Pernambuco/Reprodução)

Segundo relatos de José Severino da Silva, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), um membro do acampamento Nelson Mandela, no bairro Jordão, no Sul de Recife (PE), levou um tiro na cabeça após quatro homens invadirem o local e dispararem contra os militantes. A vítima não morreu, mas segue internada no Hospital da Restauração, na cidade — fora de perigo.



Ainda de acordo com Silva, esta não é a primeira vez que o acampamento (atualmente com cerca de 300 famílias) é atacado: “Chutaram meu rosto e deram um tiro que pegou na cabeça de um companheiro, que perdeu muito sangue e está internado. Em menos de um minuto chegou uma viatura da polícia, mas disseram que não iam fazer nada, que ali era cada um por si. Essa é a segunda vez. Na semana passada me perseguiram de carro”.

????? ?Cerca de 300 famílias vivem na ocupação urbana; este foi o segundo ataque em menos de duas semanas.#DespejoZero #BastaDeViolênciaNoCampo #TodosPelaReformaAgrária #ForaBolsonarohttps://t.co/lkBtEgYmrZ — MST Oficial (@MST_Oficial) July 19, 2021

O Correio tentou contato com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) na noite desta segunda-feira (19/7) — por telefone —, mas as ligações não foram atendidas. O espaço para posicionamentos segue aberto.

Segundo informações do portal Brasil de Fato, as famílias farão uma assembleia para definir o futuro da ocupação. O acampamento Nelson Mandela fica em um complexo de prédios inutilizados em Recife, construídos há cerca de 12 anos. A ocupação tem um mês de existência.