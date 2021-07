Vídeo: médica é flagrada em festa com 1.500 pessoas e ofende repórteres

CB Correio Braziliense

(crédito: Record/ reprodução )

Uma equipe de repórteres do programa Balanço Geral, da TV Record, foi atacada por uma mulher em uma festa clandestina, em São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19/7).

A mulher, que se diz médica, foi flagrada pela equipe de reportagem na festa e partiu para o ataque. "Eu não vou nem falar com vocês. Você para mim não vale nada. Câmera para mim não vale nada", disse. “Eu, como médica e vacinada, vou para onde eu quiser”, continuou.

Médica ofende equipes de reportagem na saída de festa clandestina de luxo em SP ???????? #lixodemulher pic.twitter.com/2mFuuxWq19 — thomas rüdiger hahn (@trhtomate) July 20, 2021

Ela disse que trabalha no Hospital Geral do Grajaú, mas a Secretaria de Saúde de São Paulo disse que ela não faz mais parte do corpo clínico da instituição desde 2020.

A festa foi interrompida pela Força-Tarefa de São Paulo e tinha mais de 1.500 pessoas. Segundo os policiais, cada participante do evento desembolsou até R$ 18 mil para participar.



Outro caso

Neste mês, em uma outra festa clandestina em São Paulo, a influenciadora digital Liziane Gutierrez hostilizou os policiais com frases como “vão tomar no *” e “vai para a favela”.