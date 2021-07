Nova antena amplia fiscalização ambiental sobre a Amazônia

FF Fernanda Fernandes

(crédito: Étore Medeiros/CB/D.A Press)

O Ministério da Defesa inaugurou, na manhã desta quinta-feira (22/7), a antena multissatelital, que permitirá a ampliação da fiscalização de grande parte da Amazônia e reforçará o monitoramento ambiental em todo o Brasil. O evento inaugural ocorreu no Ministério da Defesa e contou com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do vice-presidente Hamilton Mourão, do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, entre outras autoridades.

De acordo com Braga Netto, as ações ambientais foram intensificados desde 2019, e a nova antena possibilitará resultados completos para a fiscalização em todo o território nacional, "especialmente na Amazônia e regiões do cerrado, que sofrem com queimadas".

Segundo informações do Ministério da Defesa, o equipamento, de 11,3 metros de diâmetro, foi instalado em Formosa (GO), e integra o projeto Amazônia SAR. A antena permite o compartilhamento em tempo ágil das imagens captadas por satélite, o que deverá ajudar na antecipação e na intervenção dos focos de queimada, inclusive no período de alta densidade de nuvens na Amazônia. A ideia, segundo o governo, é complementar o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Rafael Costa, diretor do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), instituição responsável pela gestão da Antena, explica que o equipamento permite o compartilhamento de dados em poucos minutos após a passagem do satélite, o que será um avanço.

“Hoje levam-se dias ou até semanas para recebimento das imagens capturadas. Com a antena multissatelital, será possível fiscalizar áreas de desmatamento e garimpo, e até de derramamento de resíduos no mar, e disponibilizar rapidamente aos órgãos de fiscalização ambiental”, disse à imprensa, após a solenidade.