Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge Hot Park, em Rio Quente

CB Correio Braziliense

Um incêndio de grandes proporções atinge o parque aquático Hot Park, em Rio Quente (GO), nesta quinta-feira (22/7). Imagens que circulam nas redes sociais mostram quiosques dentro do complexo aquático pegando fogo.

O fogo se alastra dentro e fora do parque e consome parte dos quiosques de madeira do Hot Park. De acordo com informações preliminares, o parque foi esvaziado e o Corpo de Bombeiros atua para combater as chamas. Não há confirmação sobre pessoas feridas.

Aguarde mais informações