Polícia Civil indicia ex-secretário de esportes acusado de feminicídio

TF Tim Filho - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Polícia Civil-ES/ Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, nesta quinta-feira (22/7), as investigações que apuraram o assassinato de Natália Epifânia de Oliveira, 23 anos, ocorrido em 11/7, em um sítio na zona rural de São Pedro do Suaçuí, Leste de Minas.

O suspeito de assassinar Natália é o ex-secretário municipal de Esportes da Prefeitura de São José do Jacuri, Anderson Christian de Oliveira Costa, 37, que foi preso em Vitória-ES, quando estava em um motel.

No dia da prisão (13/7), os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça da Comarca de Peçanha.



Anderson estava no sistema prisional de Viana-ES, mas foi recambiado para Governador Valadares nesta quinta-feira (22/7), sendo interrogado na sede da Delegacia Regional da Polícia Civil.



O delegado de polícia Rodrigo Nalon, que conduziu as investigações, disse que o inquérito policial foi relatado e seguirá para a Justiça.



“Em razão das provas levantadas durante as apurações, indiciei o suspeito pela prática de homicídio triplamente qualificado, por recurso que dificultou a defesa da vítima, por feminicídio e motivo torpe. Quanto à vítima que sofreu o tiro de raspão, o suspeito deverá responder pela tentativa de homicídio”, disse o delegado.



O indiciamento do ex-secretário pela tentativa de homicídio foi feito, segundo o delegado Rodrigo Nalon, por causa do disparo de arma de fogo efetuado momentos antes da execução do crime e que acertou de raspão um rapaz.

Anderson foi levado para o presídio de Tarumirim (75 quilômetros de Governador Valadares), onde ficará em quarentena. Depois vai cumprir pena no presídio de Peçanha.

Crime chocou São José do Jacuri

Natália Epifânia, a jovem assassinada, era servidora da Prefeitura Municipal de São José do Jacuri, cidade onde morava. Ele foi a uma festa, em um sítio na zona rural de São Pedro do Suaçuí, cidade localizada a 22 quilômetros de São José do Jacuri.





Na madrugada do domingo (11/7), na festa, ela estava ao lado de sua irmã menor de idade e de um amigo, quando o ex-secretário Anderson chegou, sacou um revólver calibre 38, e efetuou três disparos na cabeça de Natália.

Ainda acertou um tiro de raspão na mão do rapaz que estava com Natália.



A cena trágica foi vista pela maioria das pessoas na festa. Logo depois de atirar em Natália, Anderson, que à época era secretário municipal de Esportes de São José do Jacuri, fugiu, sendo preso dois dias depois em Vitória.

Foragido, ele foi exonerado do cargo que ocupava na prefeitura.