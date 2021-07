Grupo antifascista queima pneus em protesto no Centro de BH

Ed Estado de Minas

Um grupo com cerca de 50 pessoas queimou uma barreira de pneus no Centro de Belo Horizonte durante um protesto no início da manhã desta sexta-feira (23/7). O protesto era contra o fascismo e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com a chega deles e da Polícia Militar (PM), o grupo se dispersou. As chamas provocaram muita fumaça, mas sem risco para pedestres e edificações, segundo os militares. O fogo foi apagado e os bombeiros fizeram a limpeza da via. O trânsito foi liberado às 6h45.

A PM informou que o caso não gerou um boletim de ocorrência, mas foi feito um relatório. Ninguém foi detido.

Em seu perfil no Twitter, a Frente Antifa BH informou que o ato de hoje tratou-se de um “aquecimento” para as manifestações convocadas para sábado (24/7), no Brasil e em outros países, contra Bolsonaro.