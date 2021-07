Mulher morre após ataque de seis pitbulls em São Paulo

JG Jéssica Gotlib

Foto ilustrativa de um cachorro pitbull durante marcha pelos direitos da raça em Medellín, Colômbia - (crédito: RAUL ARBOLEDA/AFP/STR)

A costureira Marli Donega, 53 anos, morreu em Birigui, interior de São Paulo, após ser mordida por seis cães da raça pitbull. Segundo informações da Polícia Civil da cidade, ela foi a uma chácara visitar o namorado, que é caseiro do local. Os dois saíram para jantar com um amigo e soltaram os cães. Na volta, o casal foi atacado e Marli não resistiu.



Tudo aconteceu na noite de quarta-feira (21/7). O namorado, que não teve a identidade revelada, tentou parar a ação dos cães, mas também foi ferido. Ele ainda conseguiu entrar na casa e ligar para o socorro e, logo depois, desmaiou. Quando o resgate chegou, a costureira já estava sem vida. O relato da polícia diz que os pitbulls foram contidos por moradores da região.



Hugo Tizura, filho da vítima, disse ao G1 que ela tinha costume de ir à propriedade e também que a mãe convivia com os cães com alguma frequência. “O dia em que ele não trabalhava, minha mãe dormia na chácara. Ela tinha contato com os animais. Minha mãe era uma pessoa muito acolhedora e disposta a ajudar. Essa é a imagem que vai ficar”, declarou.



Marli foi enterrada na quinta-feira (22/7), em um caixão fechado e com velório curto. Alcides Paschoal, tio da vítima lamentou as circunstâncias da perda. “Foi massacrada. Não merecia. Foi uma tragédia horrível. Vai fazer muita falta. A Marli era gente para ninguém botar defeito. Ela cuidava de toda a molecada das igrejas. Não tinha tempo ruim”, lembrou o aposentado. O caseiro segue internado na Santa Casa de Birigui.