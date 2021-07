Vereadora sofre ameaças por defender direitos da mulher e de pessoas LGTQI+

AL Ana Laura Queiroz* - Estado de Minas

(crédito: Instagram/Reprodução )

A vice-presidente da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, Damires Rinarlly (PV), denuncia ameaças de morte e perseguição após aprovar projeto que defende os direitos das pessoas transsexuais e travestis. A vereadora também é autora de projetos sobre direitos da mulher e apoio a vítimas de violência doméstica.

Damires tem 25 anos, é advogada e a única parlamentar mulher na Casa legislativa. A Polícia civil instaurou inquérito para investigar as ameaças sofridas e, para sua proteção, medidas cautelares protetoras foram decretadas na última semana.

Ameaça de morte

As agressões tiveram início após a aprovação do projeto de lei, de autoria da vereadora, que assegura o uso do nome social por pessoas travestis e transexuais nos órgãos de administração municipal. O projeto foi somado a uma lista de propostas de Damires, que debatem direitos da mulher e das minorias.

“Estou sofrendo ameaças de morte, perseguição, homofobia, misoginia, calúnia, injúria e difamação”, compartilhou a parlamentar em seu perfil no Twitter.

As ameaças partiram de grupos de WhatsApp, vindas de um ex-candidato a vereador do município. O homem compartilhou um vídeo sobre uma mulher assassinada, dizendo que Damires precisava disso.

Em áudio, o suspeito enfatizou: “Essa raça tem que morrer”, se referindo à vereadora e às pessoas transexuais.