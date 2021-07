Homem é preso em flagrante por furtar energia elétrica de delegacia

OI O Imparcial

(crédito: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem foi preso em flagrante nessa quinta-feira (22), suspeito de furtar energia elétrica do prédio da Delegacia de Cachoeira Grande, no Maranhão. Segundo a polícia, o crime foi descoberto o local ficar sem energia elétrica por três dias.

A suspeita da existência de um possível desvio na energia elétrica na instalação surgiu após a visita de um técnico em eletricidade. A energia estaria sendo desviada da delegacia para uma residência localizada na lateral do mesmo prédio.

O delegado regional de Rosário, Ivônio Ribeiro, que responde pela Delegacia de Cachoeira Grande, providenciou o envio de uma equipe de policiais até o local, junto com um especialista em eletricidade de instalações prediais.

O “gato” consistia numa extensão ligada no medidor de energia do prédio da delegacia que passava por cima do telhado do imóvel e abastecia a residência do suspeito.

Ainda de acordo com a polícia, o homem disse que sabia do furto e que alugou o imóvel ciente da irregularidade, pois o valor da energia já estava incluso no preço do aluguel. Ele afirmou também que desde o mês de março não pagava pela energia que consumia.