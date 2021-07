Quatro meses após deixar a cadeia, Queiroz pratica tiro ao alvo

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ), Fabricio Queiroz, publicou, na tarde de quinta-feira (22/7), três vídeos em que ele aparece praticando tiro ao alvo em um clube de tiro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ex-funcionário do filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Queiroz foi denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no processo das "rachadinhas" com Flávio Bolsonaro.

Ele conseguiu o porte de arma em maio, após fazer exame de saúde.



Nas imagens, o PM da reserva aparece atirando sorridente e usando diferentes armas. Em um vídeo, uma pessoa pede para Queiroz fazer “cara de mau”.



Queiroz foi apontado pelo Ministério Público do Rio como o operador do esquema de desvios no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual.



Há cerca de quatro meses, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu conceder liberdade a Fabrício Queiroz e a mulher de Queiroz, Márcia.