DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Homem mordido por tubarão

Um homem de 32 anos foi atacado por um tubarão, ontem, em Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava em águas rasas na Praia de Piedade, em frente à Igrejinha, em Jaboatão dos Guararapes, quando recebeu a mordida, que ocasionou lesões na parte posterior da coxa esquerda e nos glúteos. Os salva-vidas realizaram a contenção da hemorragia, com o apoio da equipe de moto resgate, e encaminharam o homem para o Hospital da Aeronáutica, também em Jaboatão. No dia 10 de julho, um homem de 51 anos morreu após um ataque de tubarão no mesmo ponto do incidente de ontem.



Covid-19: quase 550 mil mortos

O Brasil deve ultrapassar hoje a marca de 550 mil vidas perdidas pela pandemia da covid-19. Ontem, o Ministério da Saúde registrou mais 476 óbitos pela doença, o que elevou a quantidade de mortes pelo novo coronavírus para 549.924. Além disso, a pasta contabilizou 18.129 novos casos. Desde o início da pandemia, o ministério contabiliza 19.688.663 pessoas infectadas. Por outro lado, o país já tem, ao menos, 18.349.436 recuperados da enfermidade.



Manifestante preso

Um suspeito de participar do incêndio na estátua do Borba Gato, na zona sul de São Paulo, foi preso na madrugada de ontem. Ele foi identificado como o motorista do caminhão que conduziu parte do grupo de suspeitos ao local e transportou os pneus em que foram ateados fogo. De acordo com a Polícia Civil, a placa do veículo foi adulterada. As investigações prosseguem para identificar e localizar os demais autores.