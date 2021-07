Criança de 2 anos morre atingida por bala perdida no Rio de Janeiro

YI Yasmin Ibrahim*

O pequeno Ycaro Miguel Sigilião dos Santos, de 2 anos, morreu vítima de bala perdida na noite de sábado (24/7), em Barra Mansa, no sul do estado do Rio de Janeiro. O menino chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu ao ferimento. Segundo testemunhas, o atirador tinha como alvo Anderson Leite Antero Miranda, de 21 anos. Ele também foi baleado e está internado em estado grave na cidade de Volta Redonda, também no Rio.



Ycaro estava brincando na rua quando foi atingido pelo tiro. Em entrevista ao portal G1, a avó do menino, Andreia Sigilião, lamentou a perda do neto. "Ele sofreu tanto quando nasceu de seis meses e pouco. Era uma criança tão feliz, adorava dançar. Quando botava uma música, como ele dançava. Sorridente o tempo todo", contou.

Segundo a Polícia Militar Estadual do Rio de Janeiro (PMERJ), os policiais foram acionados após os moradores ouvirem barulho de tiros de arma de fogo. Ainda segundo a PMERJ, buscas foram realizadas na região, porém o criminoso não foi encontrado. O caso foi encaminhado para a 90ª Delegacia Policial de Barra Mansa, que está investigando.

*Estagiária sob supervisão de Hellen Leite