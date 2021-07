Familiares batem em jovem apreendido após assalto: 'Tá faltando feijão?'

RN Ronayre Nunes

A cidade de Tangará da Serra foi surpreendida, na madrugada do último sábado (24/7), por um crime terrível. Uma motorista de aplicativo de 40 anos foi sequestrada e agredida ao sofrer um assalto. Para escapar dos algozes, a mulher fingiu estar morta durante as agressões, quando então foi jogada de uma ponte sobre o Rio Sepotuba pelos criminosos.

Marcia Angola sobreviveu aos momentos de terror e, no mesmo sábado, a Polícia Militar do estado apreendeu quatro acusados do crime, todos adolescentes, que confessaram o assalto. As informações são do G1.

Durante a chegada de um dos jovens à delegacia, a mãe e a irmã dele já estavam no local e receberam o suspeito com gritos e tapas. “Tá faltando feijão em casa? Tá faltando? Tá faltando isso? Tem tudo dentro de casa", declara a irmã. O vídeo viralizou nas redes sociais.

Segundo relato do tenente Gabriel Foletto — que estava envolvido no caso — a mãe do garoto estava inconsolável: ”A família ficou revoltada, pois eles têm uma boa condição de vida, não falta nada em casa, então não tem motivo nenhum para ele estar se envolvendo em crimes”.