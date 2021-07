Menino de 4 anos é atacado por cachorro em praça de Belo Horizonte

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

(crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um menino de 4 anos precisou passar por uma cirurgia no Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, após sofrer um ataque de um pitbull nessa terça-feira em uma praça do Bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança estava sob os cuidados de uma tia enquanto a mãe trabalhava. A mulher contou que o sobrinho é autista e mexeu com o cachorro algumas vezes. Ela sempre interrompia. O animal estava na companhia do tutor, mas sem focinheira.

Em determinado momento, o menino foi até o cachorro novamente, mas voltou com um ferimento no rosto. Ela acredita que tenha sido provocado por uma mordida.

Após saber do caso, a mãe da criança foi até a praça e o menino foi levarado para o hospital. Segundo a PM, o menino sofreu uma lesão grave na pálpebra do olho esquerdo, sem perfuração do globo ocular.

O rapaz que estava com o cachorro disse à polícia que após o ocorrido tentou dar apoio no socorro à criança e levou o animal para a casa. A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animal. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.