Anvisa pode autorizar medicamento para artrite no tratamento de Covid-19

FF Fernanda Fernandes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) fará uma triagem, pelas próximas 24 horas, de pedido de autorização temporária para uso emergencial do medicamento Xeljanz (citrato de tofacitinibe), no tratamento para covid-19, apresentado pela empresa Pfizer. “Se houver informações importantes faltando, a Anvisa pode solicitar as informações adicionais ao laboratório”, informou a agência, em nota, nesta quarta (28).

Divulgado em junho, um estudo coordenado pela Academic Research Organization (ARO) do Hospital Albert Einstein, em parceria com a Pfizer, aponta que o Xeljanz pode reduzir em 37% o risco de morte ou insuficiência respiratória em pacientes com pneumonia associada à Covid-19. Publicada pelo The New England Journal of Medicine, a análise apresenta evidências de que a medicação, utilizada para o tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriática e colite ulcerosa, pode ser eficaz contra a doença causada pelo coronavírus.

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 475/2021, que regulamenta o uso emergencial de vacinas, determina que o prazo de análise dos pedidos pode ser de sete ou 30 dias, a depender do caso específico. Este prazo já inclui essa triagem inicial dos documentos, que é feita nas primeiras 24 horas. Segundo a Anvisa, o prazo de avaliação do pedido de uso emergencial não considera o tempo do processo em status de exigência técnica, que é quando o laboratório precisa responder questões técnicas feitas pela Agência dentro do processo.