CNPq afirma não haver perda de dados após apagão do sistema

Seis dias após a queda do sistema do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da plataforma Lattes, o órgão afirmou, em nota, que não houve perda de dados. “O CNPq já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da Plataforma Lattes”, informou o Conselho, em nota.

O Conselho garantiu, ainda, que o pagamento das bolsas não foi afetado. Em relação aos prazos de ações relacionadas ao fomento do CNPq, incluindo a prestação de contas, a instituição divulgará novas datas, por meio de ofício.

Segundo o presidente do CNPq, Evaldo Vilela, a queda do sistema foi identificada na sexta-feira (23/07). Segundo duas empresas contratadas para averiguar a pane, o motivo da indisponibilidade foi um problema em um dispositivo do equipamento utilizado pelo Conselho. A falha, salientou o dirigente do CNPq, não foi causada por agente externo.

“Foi uma questão técnica, a falha de uma peça que pode ser substituída, assim, podemos afirmar com segurança. Divulgamos que o backup das informações está garantido, sabemos que essa é a grande preocupação, e foi nossa prioridade ter certeza dessa garantia, para poder informar o mais rápido possível toda a comunidade”, disse Evaldo Vilela em vídeo publicado pela organização. “Sobre a causa da indisponibilidade [do sistema], a partir dos diagnósticos confirmados, buscamos imediatamente um novo dispositivo para realizar a troca”, acrescentou.

O presidente do CNPq ainda informou que o restabelecimento da plataforma Lattes tem sido “absoluta prioridade”.

Troca de equipamento

O diretor de gestão e tecnologia da informação do CNPq, Thales Marçal, também no vídeo publicado pelo CNPq, afirmou que já tem as opções de aquisição para realizar a troca. Se for confirmada a necessidade de troca do dispositivo, o equipamento será restaurado, e os acessos restabelecidos, disse Marçal. Segundo ele, a área técnica do CNPq aguarda essa resposta entre hoje e amanhã.

“Importante ressaltar que já estava em andamento a atualização dessa infraestrutura com um novo equipamento, já adquirido no início do ano, e o processo de migração de todo o sistema para ele já estava em andamento. É um processo lento, e, no meio desse processo, o equipamento antigo apresentou o seu problema”, detalhou o diretor.

Thales Marçal afirmou que, quando o equipamento estiver restaurado, a migração para o novo sistema será restabelecida. O backup dos dados também está sendo instalado em um novo maquinário. Em razão da extensão da base de dados, esse processo demora alguns dias. Porém, atualmente, leva-se de 40 a 48 horas para finalizar, finalizou Thales Marçal.







Confira a íntegra do comunicado do CNPq:

Em continuidade aos comunicados sobre a indisponibilidade dos sistemas do CNPq, incluindo as Plataformas Lattes (Currículo Lattes, Diretório de Grupos de Pesquisa, Diretório de Instituições e Extrator Lattes) e Carlos Chagas, esclarecemos:

O problema que causou a indisponibilidade dos sistemas já foi diagnosticado em parceria com empresas contratadas e os procedimentos para sua reparação foram iniciados.



O CNPq já dispõe de novos equipamentos de TI e a migração dos dados foi iniciada antes do ocorrido. Independentemente dessa migração, existem backups cujos conteúdos estão apoiando o restabelecimento dos sistemas. Portanto, não há perda de dados da Plataforma Lattes.



O pagamento das bolsas implementadas não será afetado.



Todos os prazos de ações relacionadas ao fomento do CNPq, incluindo a Prestação de Contas, estão suspensos e, de ofício, serão prorrogados.



Os comunicados oficiais do CNPq são feitos exclusivamente por meio dos canais oficiais na internet: site e redes sociais. Manteremos todos atualizados sempre que houver novas informações sobre a questão.



Para demais dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 61 3211 4000 ou pelo e-mail cnpq@mctic.gov.br



Reforçamos que o CNPq/MCTI estão comprometidos com a restauração do acesso aos sistemas operacionais com a maior brevidade possível.





