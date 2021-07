Filho '04' do presidente, Renan Bolsonaro participa de reality de 'pegação'

AM Ana Mendonça* - Estado de Minas

O filho "04" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Renan Bolsonaro comentou a participação feita por ele em um reality de “pegação” chamado Mansão Vix. Na entrevista, feita em uma live no Instagram, ‘04’ falou de política, carreira e revelou a vontade de se tornar influencer.



Ao ser questionado sobre a carreira digital, Renan conta que foi lançado pelo próprio pai após ser chamado de “pegador do condominio”.

“Aquilo me deu um hype, virei influencer”, brincou.

De acordo com Renan, Bolsonaro chegou a duvidar da carreira de influenciador do filho. “Meu pai me apoia. No início, ele não viu com bons olhos. Mas depois que ele foi entendendo, começou a gostar. Me apoia 100%. Me apoiou vir para cá também.”

“Por ser filho de uma pessoa tão importante, deixo de fazer muita coisa. Dentro de casa, eu faço tudo que eu quero. Mas fora, não dá. Sempre tem alguém falando algo de mim. Sempre é negativo”, desabafou o 04.



Renan também falou sobre a exposição da mídia e a relação com a política.

“Eu não entrei na política porque não me identifiquei. Estava meio perdido. É a sintonia da família... mas não é para mim não”, disse. “As pessoas me recebem com preconceito. Me olham com os outros olhos. Acham que eu só por eu ser filho do presidente, sou doidão”, continuou.

Renan afirmou ainda que ser filho de Bolsonaro é ter “dois lados de uma moeda”. “Ser filho dele tem dois lados. Um, porque ele é reconhecido mundialmente. Outro, porque tem coisa que ele faz, que cai na minha conta”, brinca.

Questionado se apoia o pai integralmente, Renan disse que não. “Eu não concordo com ele 100%. Não sou 100% Bolsonaro. Ninguém é 100% ninguém. Sou 99%.”

Renan ainda revelou que beijou uma blogueira durante o reality. Ele também disse que aceitaria um convite para participar do programa da Tv Record, A Fazenda. “BBB jamais”, disse.