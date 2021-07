Média de casos de covid volta a crescer; país tem mil mortes diárias

LC Luiz Calcagno

(crédito: Miguel Schincariol/AFP - 26/3/21)

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgou que 1.318 brasileiros morreram de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia no país, 554.497 morreram da doença. A média semanal de vítimas que perderam a luta contra o novo coronavírus segue em queda, com registro de 8.182 óbitos entre 18 e 24 de julho. A soma é um pouco menor que no período anterior, quando o registro foi de 8.373. A média diária de mortes segue acima de 1 mil. A taxa da letalidade é de 2,8%, e a de mortalidade é de 263,9 a cada 100 mil habitantes.

O número de casos confirmados da doença nas últimas 24 horas, por sua vez, foi de 42.283, com um acumulado de mais de 19,8 milhões de infectados. Nesse caso, o número de casos por semana epidemiológica voltou a crescer. Saltou de 273.445 na semana retrasada, para 328.086 na semana passada. Um aumento de pouco mais de 19,9%. A taxa de incidência da doença é de 9.440,7 a cada 100 mil habitantes.

Enquanto isso, o Brasil segue enfrentando dificuldades de vacinação. Pelo menos 4,6 milhões de pessoas não tomaram a segunda dose, seja porque não puderam, ou porque se recusaram a procurar um posto de saúde. Especialistas alertam à população que as doses das vacinas são seguras e que é preciso tomar as duas para garantir eficácia.