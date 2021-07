Frio pode bater recorde no Brasil e em MG nesta madrugada

GL Gabriela Leão Silva* - Estado de Minas

A frente fria que chegou ao país na última terça-feira (27/7) está se intensificando com o decorrer dos dias. A previsão dos meteorologistas é de que as temperaturas possam chegar próximo a 0°C em cidades do Sul do Brasil e de Minas Gerais, já nesta sexta-feira (30/7).

Mas, no fim de semana, os termômetros devem se elevar gradativamente e há uma possibilidade de o frio dar uma trégua na primeira semana de agosto.

Em Minas Gerais, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que a madrugada desta quinta-feira (29/7) foi de fortes rajadas de vento e termômetros registrando baixas temperaturas em 19 cidades, com destaque para Monte Verde, no Sul de Minas, que registrou -1,4°C.



Para a sexta-feira (30/7), o Inmet informa que deve haver declínio de temperatura em todo o estado. Os termômetros podem marcar 0°C no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste e Campo das Vertentes.

“A previsão é que o frio seja muito intenso durante a madrugada de quinta (29/7) para sexta (30) e haja uma grande queda nos termômetros, que podem causar fortes geadas nestas regiões”, explica a meteorologista Anete Fernandes.



Em Monte Verde e Maria da Fé, na Região Serrana do Sul de Minas, os termômetros devem marcar 4°C negativos durante a virada da noite. “Já no fim de semana as temperaturas esboçam ligeira elevação em praticamente todas as áreas do estado, e no Sul deve registrar 1 grau positivo no domingo (1/8)”, informa a meteorologista.



A capital mineira também sofrerá com o frio congelante desta nova massa de ar polar. Dados do Inmet mostram que a mínima na sexta (30/7) pode bater o recorde da semana anterior e marcar 6°C. Com isso, a máxima não passa dos 20°C.



“No fim de semana, os termômetros sobem um pouco e devem ficar entre 7°C e 8°C, com permanência de 20°C durante o dia para BH, e a máxima do estado deverá ficar em torno de 31°C no Extremo Norte”, diz Anete Fernandes.



Enquanto isso, no Sul do Brasil, caíram flocos de neve em várias cidades na noite dessa quarta-feira (28/7). Quem estava em Gramado, por exemplo, pôde sentir o frio de 0°C e contemplar o fenômeno raro.

O meteorologista do Instituto Geoclima Heriberto dos Anjos explica que a região é bem conhecida por ter este tipo de condição climática no inverno, por ser um local onde há muitas serras o frio é mais intenso, e a queda de temperatura é mais constante".



“São várias as cidades onde ocorrem neve, e na última quarta (28/7), foram registradas temperaturas negativas em Canela, que marcou -1,5°C; Bagé, -1°C; Caxias do Sul, -0,8°C; e -4,6°C, em São José dos Ausentes, que ocorre o fenômeno todos os anos nesta estação”, conta o meteorologista.



“Há uma possibilidade de nevar pelos próximos cinco dias nesta região, mas com a perda de força da massa de ar polar nesta localidade, esta chance pode diminuir. O destaque desta frente fria são as geadas, que neste ano estão mais permanentes e estão previstas para ocorrer na maior parte do país, e com grande intensidade a partir de sexta (30/7), como no Sul do Brasil e do Rio de Janeiro, Sudeste de São Paulo, Vetor Leste, e no Norte como Campos do Jordão”, alerta Heriberto.



