Frio castiga RS e SC nesta sexta-feira; temperaturas chegam a -8ºC

PI Pedro Ícaro* JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A forte massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil deve baixar fortemente as temperaturas no Centro-Sul do país. Os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina devem ser os mais atingidos na noite de quinta-feira e na madrugada de sexta-feira. Hoje, as cidades de Florianópolis e São Paulo tiveram a madrugada mais fria do ano, segundo o Climatempo.



Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura do país foi registrada, nesta quinta-feira, em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. Os termômetros marcaram -8,6°C de madrugada. As temperaturas também foram baixas nas cidades catarinenses de Urupema (-7,4°C), São Joaquim (-5,3 °C), São José dos Ausentes (-4,4°C) e Vacaria (-4 °C) , e em Inácio Martins (PR), com -4,0 °C.

A assistente comercial Larissa Costa, 27 anos, mora em Palhoça (SC). “Tem dias que a temperatura aqui fica em torno de 5 e 6 °C pela manhã. Está sendo difícil me acostumar porque eu não sou daqui, sou de Brasília. Sinto muito frio. Comprei um aquecedor para usar nesta semana, principalmente de manhã, quando tomo banho — a água é muito fria. E para a noite também, quando chego do trabalho. Me agasalhando muito, vou trabalhar com duas calças, touca e luva. Provável que esta semana seja a mais gelada”, conta.

Até no Amazonas

Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, explica detalhes do inverno rigoroso no Sul. “Nós temos o sistema frontal, que entrou na segunda-feira e proporcionou chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Leste de São Paulo. Na retaguarda desse sistema, vem a massa de ar frio. Trata-se da terceira onda no país neste inverno. A primeira foi em junho; a segunda, no início de julho; e agora essa”, conta.

A especialista afirma que a onda de frio tem como característica a amplitude, pois não está apenas na região Sul. “Ela entrou por essa região e proporcionou aqueles episódios de neve em algumas cidades, dos quais vão persistir”, completa Andrea Ramos.

A massa de ar frio afetou até regiões do Amazonas, principalmente em cidades do sul. Eurinepé registrou mínima de 18 °C, e Lábrea marcou mínima de 19 °C. Essas cidades são do interior do estado e costumam apresentar de 20° a 30° C normalmente.

A meteorologista lembra o padrão climático durante o inverno brasileiro, que vai até 22 de setembro. “Até essa data, é característico, geralmente, termos este padrão: chuvas concentradas na faixa da região Norte, assim como no litoral da região Nordeste. E devido à incursão (tomada) dos sistemas frontais, chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná indo até o Leste de São Paulo e atuando também no Rio de Janeiro”, pontuou.

Os observadores climáticos chamam a atenção para a ocorrência fenômenos importantes, que preocupam os cientistas. “No Hemisfério Norte (onde é verão no momento), climatologicamente, ocorrem ondas de calor. No entanto, a comunidade científica observa que os extremos climáticos estão ocorrendo com maior frequência (maior número de eventos, seja chuvoso, frio ou quente) em ambos os hemisférios”, ressaltou o Inmet, em nota.



* Estagiários sob supervisão de Carlos Alexandre de Souza