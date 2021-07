Temperatura deve baixar ainda mais hoje e se prolongar pelo fim de semana

PI Pedro Ícaro* JV João Vitor Tavarez*

(crédito: Reprodução/Twitter/@metsul)

Uma forte massa de ar frio de origem polar que entrou no Brasil, ontem, causou mais uma madrugada de temperaturas baixas no centro-sul do Brasil. As cidades de Florianópolis e São Paulo tiveram a madrugada mais fria do ano até agora, segundo o Climatempo. Mas quem estiver esperando que a situação se amenize é bom se preparar: o frio deve aumentar hoje e a expectativa é de que se prolongue pelo final de semana. Os registros de neve, porém, devem se verificar com menos intensidade.

De acordo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Bom Jardim da Serra (SC), onde fez -8,6 °C na madrugada de ontem, bateu o recorde de frio no dia. As cidades catarinenses de Urupema (-7,4°C), São Joaquim (-5,3 °C), São José dos Ausentes (-4,4 °C) e Vacaria (-4 °C), além do município paranaense de Inácio Martins, com -4,0 °C, registraram as menores temperaturas do país.

“Nós temos o sistema frontal, que entrou na segunda-feira e proporcionou chuvas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Leste de São Paulo, e na retaguarda desse sistema vem a massa de ar frio. Trata-se da terceira onda no país neste inverno. A primeira foi em junho, a segunda, no início de julho e agora essa”, explicou Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (InMet).

A especialista afirma que a onda de frio tem como característica a amplitude, pois não está apenas no Sul. “Ela entrou por essa região e proporcionou aqueles episódios de neve em algumas cidades, que continuar caindo em algumas delas”, completa.

A massa de ar frio também afetou algumas regiões do Amazonas, principalmente em cidades do sul. Eurinepé registrou mínima de 18 °C e Lábrea, 19 °C — cujas mínimas dificilmente passam dos 25º. Segundo o InMet, no verão do Hemisfério Sul algumas massas de ar frio, de origem polar, podem deslocar-se para latitudes mais baixas, incluindo o sul amazonense. Nessa região do país, o fenômeno é conhecido popularmente como “friagem”. É quando as temperaturas diminuem a partir da tomada das ondas de frio vindas da Região Sul.

*Estagiários sob a supervisão de Fabio Grecchi