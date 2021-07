Com quase -9°C, Santa Catarina registra menor temperatura do ano

TM Thays Martins

Santa Catarina amanheceu mais uma vez embaixo de muito frio, nesta sexta-feira (30/7). Urepema, na região serrana, chegou a marcar -8,92°C, a menor temperatura do ano em Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, a mínima marcou -8,05°C.

Em Florianópolis, que nesta quinta-feira (29/7) já tinha marcado a menor temperatura do ano com apenas 4,4°C, ainda baixou mais a temperatura nesta sexta, com 4°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Mais uma manhã fria em #SantaCatarina. ?? Ontem registramos temperaturas negativas que bateram os -8,6ºC , a mais baixa do ano até agora no Brasil.



As imagens do post são de ontem, em São Joaquim. ???? Diorgenes Pandini pic.twitter.com/RF9tURnnJQ — Governo de SC (@GovSC) July 30, 2021

São Paulo também registrou recorde de temperatura negativa. A capital paulista teve a menor temperatura dos últimos cinco anos nesta sexta-feira. Os termômetros marcavam 4,3ºC no Mirante de Santana, na Zona Norte de capital. Segundo o Climatempo, a temperatura pode baixar ainda mais nos próximos dias e se chegar a ser igual ou abaixo de 3,4°C, a cidade terá a menor temperatura desde 1994.

Na quinta-feira, formação de gelo em asas de uma aeronave da empresa Azul obrigou o cancelamento de um voo de Curitiba para Porto Alegre.