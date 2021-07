Fogo na Cinemateca foi controlado, mas acervo, provavelmente, perdido

TM Thays Martins

incêndio cinemateca - (crédito: Corpo de Bombeiros/ reprodução)

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou, na manhã desta sexta-feira (30/7), que irá fazer uma vistoria na Cinemateca para descobrir as causas do incêndio que atingiu uma área aproximada de 1000m² do prédio na noite desta quinta-feira (27/7). O fogo foi controlado com a ajuda de 70 bombeiros e 18 viaturas. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam o caso. A suspeita é que o fogo tenha começado na manutenção de um ar condicionado.

De acordo com a capitã Karina Paula Moreira, do Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu três salas com arquivos. "Só teremos certeza após a perícia, mas, provavelmente, não foi preservado nada", disse ao O Globo.

O Corpo de Bombeiros divulgou fotos que mostram a situação que ficou o local após o fogo. Nas imagens, é possível ver rolos de filmes espalhados e queimados.

















Privatização

Nesta sexta-feira, apenas um dia após o incêndio, a Secretaria Especial da Cultura publicou um edital para seleção de entidade privada sem fins lucrativos para gerir as atividades da Cinemateca Brasileira. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e prevê que a gestão privatizada será por cinco anos com um aporte de R$ 10 milhões anuais.

O abandono

Artistas e funcionários já vinham avisando sobre a situação que estava a Cinemateca. No último dia 20, o Ministério Público Federal alertou o governo federal para riscos de incêndio no local. O alerta foi feito durante uma audiência de uma ação que o MPF move contra a União pelo abandono da Cinemateca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área da Cinemateca tem cerca de 8.400m², sendo 6.356m² de área construída.Segundo a Prefeitura de São Paulo, o local tem o maior acervo cinematográfico da América do Sul, com cerca de 250 mil rolos de filmes.

Repercussão

Famosos e autoridades usaram as redes sociais para lamentar o descaso com acervo do audiovisual brasileiro. O diretor Kleber Mendonça Filho lembrou do incêndio que atingiu o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, em 2018. "Um incêndio atingiu a Cinemateca Brasileira na noite passada, em São Paulo. Quatro toneladas de material foram perdidos. Após o incêndio no Museu Nacional do Rio e múltiplos pedidos de ajuda na comunidade do cinema (20 dias atrás, eu falei sobre isso em Cannes), nada foi feito. Não parece que isso foi um acidente", disse.

A atriz Leandra Leal disse que é "inaceitável" perder o acervo do audiovisual dessa forma. "É muito revoltante perder parte do acervo da cinemateca, é inaceitável e triste. Estou rezando para que os bombeiros consigam controlar o fogo e salvar algo da nossa identidade", afirmou.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que este é o resultado do "desprezo pela arte e pela memória do Brasil".

O incêndio na Cinemateca de São Paulo é um crime com a cultura do país. Desprezo pela arte e pela memória do Brasil dá nisso: a morte gradual da cultura nacional. — João Doria (@jdoriajr) July 29, 2021

Veja a repercussão

O que o apagão da Plataforma CNPQ e o incêndio da Cinemateca têm em comum?

Descaso atrás de descasos.

Zero interesse no investimento em tecnologias educacionais e culturais.

Isso é grave. Muito grave. — Lumena Aleluia (@LumenaAleluia) July 29, 2021

gente, a cinemateca brasileira pegando FOGO em sp nesse exato momento. já tem matéria sobre esse descaso PROPOSITAL há mais de um ano. — kaique tá muito brasileiro (@kaiquebritor) July 29, 2021

Que tristeza ver as cenas do incêndio na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. Em 2016, o local já tinha pegado fogo e ano passado foi atingido por uma enchente. Esse é o resultado do descaso e sucateamento da cultura no Brasil. pic.twitter.com/sv0wGd9hCz — Manuela (@ManuelaDavila) July 29, 2021

O incêndio na Cinemateca não é uma tragédia anunciada. É resultado do projeto bolsonarista de destruição nacional. É mais um retrato da degradação cultural, ambiental e moral promovida pelo governo. Bolsonaro é um inimigo do Brasil e tirá-lo do poder é questão de sobrevivência. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) July 29, 2021

TRAGÉDIA ANUNCIADA! A Cinemateca Brasileira estava literalmente abandonada. Em 2020 o MP entrou com uma ação contra o governo Bolsonaro. Destacava o risco de incêndio, falta de vigilância, atrasos nas contas de água e luz, e atraso no pagamento de salários. — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) July 29, 2021

Quem vai preso pelo fogo do descaso na Cinemateca em São Paulo? pic.twitter.com/PQo2BzhG4l — Erica Malunguinho (@malunguinho) July 29, 2021