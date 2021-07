Golpe em MG: idoso recebe nota falsa de R$ 420 e ainda dá R$ 320 de troco

IB Isabela Bernardes*/ Estado de Minas

Nota falsa de R$ 420 usada para pagar o idoso - (crédito: Divulgação/ Polícia Militar)

Um idoso, de 75 anos, foi vítima de um golpe em Unaí, Região Noroeste de Minas Gerais. Ele emprestou R$ 100 a um homem, de 24 anos, que pagou o empréstimo com uma nota falsa de R$ 420. Como a dívida era inferior ao valor pago, o senhor ainda devolveu R$ 320 de troco.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu no início da semana, mas o boletim de ocorrência só foi registrado nessa quinta-feira (29/7), quando o idoso desconfiou da situação e acionou os militares.



Polícia localizou um pé de maconha, além de uma barra e três tabletes da substância e R$ 56 em cédulas e moedas (foto: Divulgação/ Polícia Militar)



"O idoso emprestou R$ 100 para o homem na semana passada. Aí, no dia 27, ele foi até a casa do senhor para pagá-lo com uma nota de R$ 420. O idoso ficou receoso, disse que nunca tinha visto aquilo, mas foi convencido. Além de aceitar a nota, ele ainda devolveu R$ 320 de troco", disse o sargento Abelto Castro.



Durante o atendimento dessa ocorrência, os policiais receberam uma denúncia anônima de que o mesmo homem estaria revendendo drogas na região. A equipe, então, foi à casa do suspeito, que mora próximo ao idoso, e ele confirmou o golpe com a cédula falsa.

O homem é funcionário de um vizinho do idoso e mora no local. Com a autorização do dono da casa, a polícia fez buscas e localizou uma barra e três tabletes de substância semelhante a maconha e R$ 56 em cédulas e moedas. Além de um vaso com um pé de maconha.



De acordo com a PM, o suspeito está em liberdade condicional e já foi preso por roubo e receptação. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil com o material apreendido e depois encaminhado ao Presídio Municipal de Unaí.



*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz