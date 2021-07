Brasil tem pelo menos 247 casos da cepa Delta

CB Correio Braziliense

O Brasil já registrou, pelo menos, 247 casos e quatro mortes pela variante Delta do novo coronavírus. Mais transmissível, essa cepa foi identificada originalmente na Índia e tem freado planos de reabertura de atividades econômicas na Europa e nos Estados Unidos. Dez estados e o Distrito Federal já reportaram infectados pela variante, mas especialistas acreditam que o número possa ser bem mais alto, diante das dificuldades de vigilância genômica do país.

O balanço de casos é do Ministério da Saúde. O Rio é onde há mais infectados pela mutação (99), seguido de Distrito Federal (51) e Paraná (29). Há ainda São Paulo (25), Rio Grande do Sul (14), Maranhão, Santa Catarina (ambos com sete registros), Goiás, Ceará, Minas (todos com quatro) e Pernambuco (três).

Os primeiros casos da mutação foram identificados no Maranhão, em maio, na tripulação do navio MV Shandong da Zhi, que começou a viagem na Malásia, passou pela África do Sul e chegou à Baía de São Marcos. Agora, a estratégia do governo tem sido enviar lotes extras de vacina aos estados da fronteira para criar um “cordão epidemiológico” contra as variantes do vírus. Dos óbitos, a maioria foi no Paraná (14), seguido de Distrito Federal, Rio de Janeiro (ambos com quatro) e Maranhão (um).

Ampliação

Gestantes, puérperas e lactantes, bem como crianças e adolescentes com deficiência permanente, com comorbidade ou privados de liberdade, foram incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. A lei foi sancionada, ontem, pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada no Diário Oficial da União.

A lei é originária do Projeto de Lei 2.112/2021) do senador Jean Paul Prates (PT-RN), mas a prioridade só passa a valer à medida que se obtenha registro ou autorização de uso emergencial de vacinas no Brasil para pessoas com menos de 18 anos de idade. (Colaborou Gabriela Chabalgoity, estagiária sob a supervisão de Fabio Grecchi)