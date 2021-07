Mulher vai tomar 2ª dose da AstraZeneca e recebe CoronaVac

Ed Estado de Minas

Por engano, uma mulher recebeu a dose errada da vacina contra a COVID-19 em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O caso ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Bemge, na quinta-feira (29/7).



Neuza Pereira Maciel, de 62 anos, está indignada e diz que houve negligência por parte das atendentes, que não averiguaram atentamente os dados no sistema.

A primeira dose da Astrazeneca foi aplicada em 20 de abril e no cartão de vacinação constam apenas datas e número do lote.

“Eu entrei, dei meus documentos para a moça que fica no computador, o cartão de vacinação e o cartão do SUS. Uma outra moça pediu que eu ficasse na faixa, pegou um vidro com as letrinhas pequenininhas, me mostrou, encheu a agulha e aplicou. Quando eu já estava na rua indo embora, elas me chamaram e contaram que eu havia tomado a vacina errada, a CoronaVac”, relata dona Neuza que não teve condições de ler o que estava no frasco.



“A enfermeira apenas me mostrou o vidro, mas ninguém me perguntou qual seria a vacina que eu deveria tomar. Eu não consigo nem ler, estava sem os óculos. Eles aplicaram errado e só depois foram ver no computador qual era o meu imunizante. Foi negligência deles”, diz a senhora, que está se sentindo insegura.

“Quem vai me garantir que estou completamente imunizada? No posto disseram que irão analisar o meu caso ainda, mas, se eu tiver que tomar a segunda dose da Astrazeneca a data já está passando. Tenho medo que essa dose errada não faça o devido efeito”.

Segundo o infectologista e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Dirceu Greco, ainda não há estudos a respeito do uso de doses diferentes desses imunizantes específicos, mas ele tranquiliza a respeito.

“Por não saber exatamente quão imunizada ela está, pode se fazer uma terceira dose com o fabricante correto, a vacina Astrazeneca. Sobre reações, a CoronaVac é muito tolerada, ela tem poucos efeitos colaterais, então a moça pode ficar tranquila”, explica o infectologista.

Por nota, a prefeitura de Betim explicou que de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Bemge, onde a usuária foi vacinada, notificou o ocorrido e preencheu um formulário de evento adverso por aplicação inadvertida da vacina.

Esse documento será enviado pela secretaria ao Ministério da Saúde para registro e avaliação do caso.

“A Diretoria Operacional de Saúde entrou em contato com a usuária, que foi orientada e informada dos procedimentos a serem seguidos. Ela será monitorada pela Unidade Básica de Saúde e dentro de 30 dias poderá receber a dose correta da vacina AstraZeneca. Os profissionais da sala de vacinas da unidade receberam uma orientação formal e o fluxo de trabalho para atendimento da vacinação foi modificado para evitar erros futuros”, disse a nota.