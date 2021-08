Média móvel de mortes por covid no Brasil fica abaixo de 1.000 pelo 2º dia consecutivo

Pelo segundo dia consecutivo, o Brasil tem média móvel de mortes por covid-19 abaixo de 1.000. Nas últimas 24 horas, foram 910 óbitos registrados em decorrência da doença, segundo dados do Ministério da Saúde. Foi a primeira vez desde janeiro deste ano em que o país teve dois dias seguidos com número de mortes inferior a 1 mil – desconsiderando dias de domingos e segundas-feiras, onde há, tradicionalmente, um represamento de dados que resulta em números menores.

Ao todo, o Brasil já registrou 556.370 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. O número de infecções se aproxima de 20 milhões no país. Com a atualização deste sábado, foram 37,5 mil novos casos, totalizando 19,9 milhões de infectados. Assim, a semana entre os dias 25 e 31 de julho teve 247 mil casos, contra 328 mil da semana anterior – uma diminuição de 24,6%.O Sudeste, região mais populosa do país, segue liderando a lista de casos registrados, com 7,6 milhões e 260 mil mortes. Os números da covid-19 melhoram à medida em que a vacinação avança. Segundo o Ministério da Saúde, já foram aplicadas 141,7 milhões de doses de vacinas. Desse total, 95 milhões receberam a primeira dose. Outras 39 milhões foram vacinadas com a segunda dose ou com vacina de dose única, no caso da Janssen.Na última semana, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou que o estado imunizará todos os cidadãos maiores de 18 anos com a primeira dose até o dia 16 de agosto. Do final de agosto até a metade de setembro, o governo paulista espera finalizar a primeira dose de adolescentes a partir de 12 anos.Já no Rio de Janeiro, o calendário de vacinação anunciado pelo governador Eduardo Paes (PSD) prevê a aplicação da primeira dose em todos os adultos até o dia 18 de agosto.No Distrito Federal, no entanto, a história é bem diferente. O governo do DF não elaborou um calendário de vacinação até hoje sob o argumento de que depende das remessas de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Com a chegada de 208 mil doses neste fim de semana, pessoas com idade a partir de 30 anos poderão se vacinar. Mas não há previsão de quando a capital federal finalizará a aplicação da primeira dose em adultos.