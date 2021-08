Homem inceideia casa com namorada grávida dentro

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Um homem de 21 anos foi preso após colocar fogo na casa onde vivia com a namorada de 23 anos, que está grávida, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no fim da noite de domingo (1º/8).

A Polícia Militar (PM) chegou ao local, no Bairro San Genaro, após uma denúncia de incêndio criminoso e violência contra a mulher. Eles tiveram apoio do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar).

Os militares foram recebidos pela vítima. Segundo a PM, a jovem contou que está grávida de seis meses e que, antes de incendiar o imóvel, o namorado dela havia usado cocaína, maconha e bebidas alcoólicas.

Naquele momento, ainda havia muita fumaça saindo do imóvel. A vítima disse que o fogo danificou uma televisão, sofá, cama, roupas e outros eletrodomésticos. Ela teve apoio de parentes antes da chegada da polícia.

A PM informou que o homem foi detido ainda no local e que tentou resistir à prisão. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.