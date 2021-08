País registra 389 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas

RH Rosana Hessel

O Brasil registrou 389 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 557.223 óbitos, conforme dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) atualizados às 18h desta segunda-feira (02/08). Há um ano, nesta data, o país registrava 94.104 mortes.

O número de mortes divulgado hoje é o menor desde 3 de janeiro de 2021, quando foram confirmados 293 falecimentos por covid-19, antes da chegada da segunda onda ao país. A média móvel dos últimos sete dias foi de 960 mortes provocadas pela pandemia nas 27 unidades da Federação. Ontem, a média móvel ficou em 464 mortes.

Os dados das Secretarias Estaduais da Saúde mostram ainda que foram confirmados 15.143 novos casos de covid-19, de ontem para hoje, somando 19.953.501 o contingente de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no país.

Dados regionais

O estado de São Paulo lidera a lista de casos e de mortes entre as 27 unidades federativas, com 4.063.680 confirmações e 139.059 óbitos desde o início da pandemia no país. Na sequência, vem Minas Gerais, com 1.975.547 casos e 50.628 mortos. O Rio de Janeiro, em segundo lugar no número de vítimas fatais, com 59.375 óbitos, continua na sétima colocação no número de casos, com 1.033.0477 registros.

O Distrito Federal, na 14ª colocação em número de casos, registrou, até hoje, 451.570 contaminados e 9.644 óbitos. Na lanterna, permanece o estado do Acre com 87.186 registros e 1.802 falecimentos.