Vídeo: Cadela foge e chama o elevador sozinha para brincar em pátio

YI Yasmin Ibrahim*

(crédito: Arquivo Pessoal)

A vida de Maria Eugênia Ventura, 31 anos, não é mais a mesma desde que adotou a vira-lata Cora em São Paulo (SP), em 2017. Cora tem feito sucesso na internet com um feito e tanto: ela consegue abrir as portas, chamar o elevador, e descer para o pátio para poder brincar.

Cearenses, Maria Eugênia e o esposo retornaram à cidade natal, Fortaleza, em 2018, e desde que foram para o apartamento que moram atualmente Cora não tem mais dado sossego.

"A primeira vez que ela fugiu eu não estava em casa, então o porteiro me mandou uma mensagem: 'Oi Dona Maria, a Cora está aqui na guarita'. Voltei correndo para casa, ainda um pouco sem entender como ela tinha conseguido, mas depois fomos vendo que ela consegue abrir a maçaneta das portas", contou Maria Eugênia ao Correio.

Como os andares são privativos, não há uma porta que separe o hall central do apartamento e o elevador, por isso tamanha facilidade para chegar acessar os andares mais baixos. Assim como todo pet, Cora odeia ficar sozinha e, por isso, ela é tão veloz para conseguir fugir de casa. "Já fizemos um forte para ela não conseguir ir até o elevador, mas ela conseguiu passar e descer mesmo assim", afirmou Maria.

Pelo fato de ter senha para apertar os andares no elevador, Cora só consegue ir para o pátio ou o mezanino, mas Maria Eugênia já tomou providências para tentar manter Cora em casa. "Comprei uma caixa de acrílico para impedir que ela consiga chamar o elevador".

*Estagiária sob supervisão de Hellen Leite