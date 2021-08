Quina: dois bilhetes do DF ganham R$ 7,2 mil; prêmio principal acumula

RF Roberto Fonseca

(crédito: Mufid Majnun/Unsplash)

Dois apostadores do Distrito Federal fizeram uma aposta simples de R$ 2 e se deram bem. Eles acertaram quatro dos cinco números sorteados na noite desta quarta-feira (4/8) no concurso 5623 da Quina. Com isso, fecharam a quadra e vão receber R$ 7.211,54.

Os bilhetes simples foram feitos na Lotérica Fila da Sorte, na Rodoviária do Plano Piloto; e na Lotérica Encontro com a Sorte, na Quadra 3, de Sobradinho.

Os números sorteados no concurso 5623 foram: 12-35-56-64-69. Ninguém acertou as cinco dezenas. Outros 80 bilhetes em todo o Brasil fizeram a quadra. O terno teve 5.956 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 149,30. Já o duque vai render R$ 3,49 para 140.071 pessoas.

O próximo concurso da Quina é o 5624. Será sorteado nesta quinta (5/5), às 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ R$ 4.514.732,97 e deve chegar a R$ 5,7 milhões. As apostas podem ser feitas nas lotéricas até as 19h ou no site de loterias da Caixa.