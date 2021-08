Seis pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-135

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: Redes sociais/WhatsApp/divulgação)

Seis pessoas, entre elas duas crianças, morreram em uma batida frontal elvolvendo um caminhão baú e um Renault Logan, na BR-135, km 471, no município de Joaquim Felício, no Norte Minas, na tarde desta quarta-feira (04/08).

Todas as seis pessoas mortas na tragédia viajavam no Renault Logan. Elas pertenciam à mesma família, sendo o pai, de 37 anos, que dirigia o veiculo, a mãe, de 33, e quatro filhas do casal, sendo uma garota de 12 anos e uma menina de apenas nove meses.

O motorista do caminhão baú nada sofreu. O veiculo de carga estava vazio.



O casal e as filhas moravam em Campinas (SP) e viajavam para Itabuna (Sul da Bahia, a 454 quilômetros de Salvador) para visitar parentes.

O acidente aconteceu numa reta, a cinco quilômetros de uma praça de cobrança de pedágio.

O carro de passeio seguia no sentido Buenópolis/Bocaiuva e o caminhão viajava em direção contrária.

As causas ainda serão apuradas pela perícia da Polícia Civil. Mas, de acordo com informações de uma fonte da Policia Militar Rodoviária, um dos pneus do Renault Longan teria estourado. Na sequência, o motorista perdeu o controle da direção do veiculo, que bateu violentamente contra o caminhão baú.

Com o impacto da batida, o carro de passeio ficou completamente destruído, ocasionando as mortes instantâneas dos seus seis ocupantes.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Curvelo. Após a necropsia, deverão ser encaminhados para Itabuna, para o velório e sepultamento na cidade baiana.