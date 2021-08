Puxão de cabelo e cabeçada em portão: filha é presa ao agredir mãe em Minas Gerais

Ed Estado de Minas

A Polícia Militar prendeu uma mulher de 38 anos suspeita de agredir a própria mãe de 83 em Frei Inocêncio, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O caso aconteceu nesta quinta (5/8).

De acordo com a corporação, a idosa pediu para que a filha saísse de casa. As duas discutiram e as agressões começaram.

A mulher empurrou a mãe contra um portão. Ela bateu a cabeça e se feriu. Puxões de cabelo também foram dados, segundo a PM.

A suspeita confessou o crime e foi encaminhada à Delegacia de Governador Valadares, na mesma região, para prestar depoimento.



A polícia levou a idosa ao hospital da cidade, onde ela teve a cabeça enfaixada. Os ferimentos não foram graves, segundo a corporação.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, que quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.