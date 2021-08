Homem negro é obrigado a ficar de cueca para provar que não roubou em mercado

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação )

Um homem de 56 anos diz ter sido obrigado a tirar parte da roupa em um supermercado de Limeira, em São Paulo, para provar que não tinha furtado nada da loja, nesta sexta-feira (6/8). Um vídeo registrou o momento. Nas imagens, é possível ver o homem chorando e muito rodeado de seguranças. Um boletim de ocorrência foi registrado por constrangimento.



Mais uma aberração no Atacadão Assai; em plena luz do dia obrigaram um cidadão preto a se despir para provar que não furtou. Faltam palavras para expressar minha revolta. São vermes, miseráveis, são racistas, são covardes...???? pic.twitter.com/cpvUMv3g3R — JCarina????????????????????????????‍?????????????? (@JCarina7) August 9, 2021

Ao jornal EPTV, a esposa do homem disse que o marido tinha ido ao supermercado pesquisar preços e, por ter saído sem comprar nada, foi abordado por funcionários do estabelecimento.

O caso aconteceu na rede atacadista Assaí. Por nota, o supermercado disse que afastou os seguranças envolvidos na ação e abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu.

Outros casos

Em 2020, um homem negro foi morto dentro de um supermercado da rede Carrefour em Porto Alegre. Na semana passada, a rede foi condenada a pagar cerca de R$ 3 milhões em honorários aos advogados da Educafro e do Centro Santo Dias, entidades civis que participaram da elaboração do acordo firmado após a morte de João Alberto Silveira Freitas. O acordo foi firmado em R$ 115 milhões, o maior já fechado no Brasil por questões raciais, e será usado para ações de combate ao racismo.