Motorista dorme e capota carro em Minas Gerais

Ed Estado de Minas

(crédito: Divulgação/PMRv)

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na madrugada desta segunda (9/8) em Presidente Olegário, Região Central de Minas Gerais. De acordo com relatos do motorista à Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ele dormiu no volante e perdeu o controle do carro.

O fato ocorreu no Km 58 da MG-410. O motorista de 39 anos afirmou que cochilou e quando acordou estava em uma curva, já saindo da pista. Ele tentou retornar, mas não conseguiu evitar o capotamento.

Além do condutor do veículo, os três passageiros de 38, 30 e 29 foram socorridos para o Hospital de Presidente Olegário.

Segundo a polícia, todos sofreram ferimentos leves. Por outro lado, o Fiat Palio envolvido na ocorrência ficou bastante danificado.

Os militares informam que checaram os documentos do veículo e do motorista. Como tudo estava em dia, liberaram o carro para o guincho.