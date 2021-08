Vídeo: ciclista é atropelado duas vezes em menos de dois minutos

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Um ciclista foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos na cidade de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso. O acidente aconteceu nesta segunda-feira (9/8) e foi registrado por câmeras de segurança. O ciclista, José Luiz Machado Moraes, de 44 anos, foi encaminhado ao hospital.

A Polícia Civil local apura os atropelamentos. Segundo a corporação, o homem atingiu a lateral de uma caminhonete e caiu na pista. Logo depois, é possível ver nas imagens, que pessoas se aproximam para ajudar o ciclista, mas um outro carro vem e o atropela novamente.

As pessoas chegam a tentar alertar o motorista do carro que o ciclista está caído no chão, mas o automóvel não reduz a velocidade.

Os dois veículos fugiram do local.