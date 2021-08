MG: Homem é preso por esfaquear idosa após brigar com esposa e enteado

MM Matheus Muratori - Estado de Minas

(crédito: Google Maps/Reprodução)

Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira em Belo Horizonte após ameaçar a esposa, de 23 anos, o enteado, de cinco, e esfaquear uma idosa, de 89. O caso aconteceu no Bairro Jardim Montanhês, Região Noroeste da cidade belo-horizontina.



Os primeiros relatos da PM são de que o homem chegou em casa e, surtado, começou a ameaçar a parceira e o enteado. Com medo, eles fugiram para a casa de uma vizinha. Neste momento, a polícia já havia sido acionada.

O homem, armado com uma faca, invadiu a casa da vizinha, uma idosa de 89 anos. A polícia chegou ao local e se deparou com o suspeito acertando um golpe com a arma branca no pescoço da senhora.

Imediatamente, ele foi imobilizado com disparo de arma de choque. A vizinha recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao Hospital Odilon Behren - também na Região Noroeste da capital de Minas Gerais - e, mesmo com corte profundo, não teve nenhuma veia vital prejudicada.

Já o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de BH. Ele deve ser enquadrado pelo crime de tentativa de feminicídio.