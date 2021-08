Após briga com padre, internautas pedem pix em nome de Janaina Paschoal

Ed Estado de Minas

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) usou as redes sociais, nesta terça-feira (10/8), para informar que estão pedindo dinheiro usando o nome dela. O post chamou a atenção dos internautas, que começaram a fazer piadas.

“Amigos, estão pedindo dinheiro em meu nome. Peço, por favor, que não deem. É golpe!”, escreveu a deputada.

Amigos, estão pedindo dinheiro em meu nome. Peço, por favor, que não deem. É golpe! — Janaina Paschoal (@JanainaDoBrasil) August 10, 2021

A deputada se envolveu em uma polêmica ao afirmar que alimentar dependente químico não é caridade.

“O cidadão tem 5 reais no bolso. É dependente químico. Vive no lugar onde a droga é vendida. Se não precisa gastar nem 2 reais no almoço, quanto ele vai usar em droga? É caridade alimentá-lo ali? Entendo que não! Respeito quem pensa diferente, só não compreendo a reação!”, escreveu.

A deputada também fez duras críticas ao padre Júlio Lancellotti. Em entrevista à BBC Brasil, o padre afirmou que não são as doações que mantêm as pessoas na Cracolândia, mas, sim, "a corrupção e a atuação dos poderes" que permitem a chegada e comércio de drogas na região.

Com isso, ao alertar que estavam pedindo dinheiro em seu nome, a deputada recebeu diversas mensagens defendendo o padre. “Não é para você doida, é para o padre”, disse um internauta.

“O pedido é para ajudar moradores de rua? Se for, eu ajudo”, disse outro. “É justamente o contrário, querida. E quem disse que você tem amigos?”, respondeu outro perfil.