Após sofrer agressões por três anos, mulher mata marido em Minas

RM Renato Manfrim - Especial para o EM

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Uma mulher de 45 anos foi encaminhada ao presídio no interior de Minas após confessar ter assassinado o próprio marido no domingo (8/8). Ela já tinha denunciado agressões cometidas pelo companheiro em 2019, 2020 e início deste ano. O caso ocorreu em Veríssimo, cidade com 4 mil habitantes do Triângulo Mineiro.

A mulher contou aos policiais que, no início da noite desse domingo, surpreendeu o companheiro com golpes de marreta na face e na cabeça, no momento que ele estava sentado em um sofá na residência do casal.

Ela disse que uma discussão foi iniciada motivada por consumo de drogas. O marido de 52 anos chegou a tentar derrubar um fogão de lenha e, quando sentou-se no sofá, foi golpeado pela mulher.



Um vizinho confirmou a história aos militares ao dizer que estava em casa quando ouviu a discussão do casal. Depois de alguns minutos depois, a suspeita saiu da residência e disse: “agora matei ele”. Em seguida, ela saiu correndo para tentar fugir, mas acabou presa em flagrante pela PM pouco tempo depois, em rua próxima ao local do crime.



Histórico



A polícia já tinha registrado três denúncias de agressões: em maio de 2019, em novembro de 2020 e em fevereiro último. Conforme as autoridades, a mulher sempre impedia que fosse adotada qualquer medida contra o companheiro, chegando a "distorcer fatos e inventar situações para proteger e evitar que o amásio responda legalmente".

Após o homicídio e a consequente detenção, a mulher foi levada nessa segunda-feira (9/8) ao presídio de Sacramento, município que também fica no Triângulo. Um celular e a marreta usada no crime foram apreendidos pela Polícia Civil.