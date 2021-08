Caminhão capota e deixa três mortos na BR-135, em Montes Claros (MG)

MC Mariana Costa* - Estado de Minas

Um caminhão carregado de tijolos capotou na BR-135, em Montes Claros, Região Norte de Minas Gerais, nesta quinta-feira (12/8). Três pessoas morreram no acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.



O veículo estava carregado de tijolos e seguia no sentido Bocaiúva/Montes Claros, quando o motorista perdeu o controle e capotou no trevo do anel rodoviário sul da BR-135, KM 369.

As três vítimas morreram no local. Duas delas ficaram presas no caminhão, e a outra foi arremessada para fora da cabine.

Os bombeiros que atenderam a ocorrência precisaram usar equipamentos hidráulicos para retirar as duas vítimas das ferragens. Segundo eles, os corpos estavam sob a carga de tijolos. Depois do resgate, os corpos das três vítimas foram repassados aos agentes funerários.



