Vídeo: helicóptero do Exército cai em fazenda após cinco minutos da decolagem

CB Correio Braziliense

(crédito: Twitter/ reprodução )

Um helicóptero do Exército caiu em uma fazendo em Careiro da Várzea, no interior do Amazonas, por volta das 11h, desta sexta-feira (13/8). De acordo com o Comando Militar da Amazônia, um dos militares a bordo morreu. Os outros cinco ocupantes da aeronave foram levados para o Hospital Militar da Área de Manaus.



O acidente aconteceu durante uma tempestade que atinge o município. Ainda segundo o Exército, o helicóptero caiu cinco minutos após a decolagem feita em Manaus.

Uma equipe da aviação do Exército está no local e vai investigar as causas do acidente.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda da aeronave.