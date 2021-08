Sexta-feira 13: cemitério promove sorteio inusitado com cremação como prêmio

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

Você entra na rede social e concorre a um sorteio. O prêmio: o direito a cremação em um cemitério. Uma empresa do serviço funerário aproveitou esta sexta-feira, 13 de agosto - data que muitas pessoas vinculam ao azar - para realizar sorteio inusitado em Montes Claros, no Norte de Minas.

A promoção é da empresa dona do Memorial Parque dos Montes, que acaba de instalar o serviço de cremação no cemitério particular com o mesmo nome na cidade-polo do Norte de Minas.

A campanha nas redes sociais teve uma grande receptividade do público. De acordo com a empresa responsável pela iniciativa, somente nos dois primeiros dias (quarta-feira e quinta-feira, 11 e 12/8), a campanha atingiu 2.134 pessoas, que curtiram a postagem ou tiveram os seus nomes marcados por amigos para participar do sorteio.

O Memorial Parque dos Montes Claros informa que teve um aumento de acesso e interação em suas redes sociais de mais de 700% após o lançamento do sorteio inusitado da "Sexta-Feira 13".

A empresa fez uma postagem nas redes sociais informando que, "devido ao sucesso da promoção", o sorteio da cremação, que estava previsto para este sábado (14/08) foi transferido para o dia 21 de agosto.

O diretor da empresa, Gilberto Gualter dos Santos, salienta que a promoção foi uma forma encontrada pela firma para buscar a interação com o público em cima da crença de que a "sexta-feira, 13 de agosto" é um dia favorável ao azar.

"A ideia é fazer uma brincadeira com essa crença de que este dia é de azar, mas, ao mesmo tempo, mostrando que a morte é uma realidade", afirma o empresário.



"Nossa promoção é uma maneira de trazer para a realidade o fato de que a morte é uma certeza. Temos que quebrar o tabu do 'medo da morte' e, ao mesmo tempo, aproveitar a vida", comenta Gilberto Gualter.



O empreendedor chama a atenção para as despesas do serviço funeral e lembra que a cremação custa em torno de R$ 8,4 mil.

Em contrapartida, o custo do sepultamento com a compra de terreno no cemitério particular fica entre R$ 5 mil e R$ 11 mil, com taxa de manutenção permanente.

Santos salienta ainda que as pessoas precisam apagar a ideia de que somente o fato de pensarem na contratação do direito a um serviço funeral para si próprio ou para a família significa que "estão antecipando a morte".



O ganhador do sorteio poderá ter direito a cremação para si ou para um ente querido. Mas, pelo menos por enquanto, o "prêmio" ainda não poderá ser entregue para sua "utilização" na prática.



Isso porque, explica o empresário Gilberto Gualter, embora o crematório do Memorial Parque dos Montes já esteja pronto - e passou por teste de funcionamento –, o serviço ainda não entrou em funcionamento devido à falta de um alvará da Prefeitura de Montes Claros, o que ele espera obter nos próximos dias.