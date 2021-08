Rio entrega hoje mais de 725 mil doses de vacinas contra a covid-19

AB Agência Brasil

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil; /Agência Brasil)

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) distribui, hoje (14), 725.630 doses de vacinas contra a covid-19 aos 92 municípios fluminenses. Serão entregues 308.880 doses da Pfizer para primeira aplicação; 183.750 doses de CoronaVac para primeira e segunda etapa do esquema vacinal; e 233 mil doses de Oxford/AstraZeneca para segunda aplicação.

O município do Rio de Janeiro fez a retirada de seu lote na Coordenação Geral de Armazenagem da SES, em Niterói, ontem (13). Hoje, as cidades das regiões norte, noroeste e Costa Verde receberão as remessas por meio de dois helicópteros, por estarem mais distantes da capital. As demais entregas estão sendo feitas por caminhões e vans, com escolta da Polícia Militar.

O secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, disse que a secretaria adotou uma logística ágil e eficiente para a distribuição dos imunizantes desde o início da campanha de vacinação. "Isso contribui muito para que os municípios consigam organizar suas estratégias de campanha. Desde o fim de semana passado, por exemplo, distribuímos mais de 1,5 milhão de doses, que foram chegando ao estado ao longo dos dias ", disse.

A secretaria informou, ainda, que "o estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 12 milhões de doses aplicadas contra a covid-19 nesta semana. Até o momento, 66% da população adulta do estado já recebeu a primeira dose contra o coronavírus e pouco mais de 29% receberam a segunda dose ou a dose única".

Capital

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro vacina neste sábado (14) os jovens de 23 anos de idade com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Os postos de imunização da prefeitura vão estender o horário de aplicação da vacina em uma hora, com atendimento das 8 às 17h.

A prefeitura já distribuiu o calendário de vacina para a semana que vem. Na segunda-feira, (16), os jovens de 22 anos de idade; na terça-feira (17) será a vez dos jovens de 21 anos; na quarta-feira, quem tem 20 anos; na quinta-feira (19), quem tem 19 anos e, na sexta-feira, (18) os com 18 anos de idade.

Niterói

A prefeitura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, suspendeu hoje (14) a segunda dose da vacina AstraZeneca, por falta do imunizante. Já a aplicação da segunda dose das vacinas CoronaVac e Pfizer acontece normalmente nos postos de vacinação da cidade. Quem apresentou reação adversa à vacina AstraZeneca pode optar pela vacina da Pfizer na segunda dose.

O município hoje está aplicando também a primeira dose para quem tem 22 anos de idade ou mais. A vacina será aplicada até as 12h, nas policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do posto do drive-thru, instalado no campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), no bairro do Gragoatá.