Mais de 200 milhões de doses de vacinas foram distribuídas no Brasil

Mais de 200 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas a estados e municípios, para o combate à covid-19. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em sua conta no Twítter.

Queiroga salientou que esse número revela que o país tem uma das maiores campanhas de imunização do mundo. E disse que essa marca é resultado de muito trabalho do governo federal, e prometeu a imunização total até o final deste ano.

A próxima meta apresentada pelo Ministério da Saúde é de vacinar toda a população acima de 18 anos até o final , com a primeira dose. Outro dado apresentado pela pasta aponta que o Brasil registrou o menor índice de ocupação de leitos de covid nas primeiras semanas , ficando abaixo de 80%. A média móvel de mortes pelo coronavírus também caiu, com menos de mil casos diários nos últimos dez dias.

Os números mais recentes do Painel da Vacinação do Ministério da Saúde registram quase 202,6 milhões de doses distribuídas para os governos estaduais. Desse total, cerca de 185 milhões de doses já chegaram aos municípios.

Quanto às vacinas aplicadas no braço dos brasileiros, o número supera os 152 milhões. Mais de 114 milhões, da primeira dose, o que equivale a quase 72% da população com mais de 18 anos. Já a dose, ou a dose única, que significa a imunização completa, chegou a quase 50 milhões de pessoas, ou 31% da população adulta.

Em números absolutos, a liderança é do estado de São Paulo, que também é o mais populoso. Foram quase 43,8 milhões de doses aplicadas, o que resulta em mais de 90% da população com pelo menos uma dose recebida. Em número de vacinas aplicadas proporcionalmente à população, a liderança é de Mato Grosso do Sul, seguido pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina.

E até a próxima ça-feira (17), o Ministério da Saúde vai distribuir mais 10,4 milhões de vacinas da covid-19 em todo o país, que chegaram nesse fim de semana. Do total, são 5,4 milhões de doses Pfizer/BionTech, três milhões da AstraZeneca/Fiocruz e dois milhões da Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan.