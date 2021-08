CB Correio Braziliense

(crédito: GutoCosta/Divulgação)

O cantor Zeca Pagodinho, 62 anos, foi internado com covid-19, no último sábado, conforme comunicado da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, divulgado ontem. O cantor apresenta sintomas leves, com bom estado geral e sem a necessidade de suporte de oxigênio. A assessoria do sambista disse que ele está no hospital para fazer um monitoramento de praxe e não teve nenhum sintoma. Zeca Pagodinho já recebeu as duas doses da vacina contra o novo coronavírus. A primeira em abril, e a segunda, em julho. Até ontem, o país registrou 590.058 mortos por covid-19.