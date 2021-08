Tesouro sofre ataque

V » VERA BATISTA

O Ministério da Economia informou, por meio nota, ontem, que a Secretaria do Tesouro Nacional sofreu um ataque de hackers na noite de sexta-feira (13).

A pasta disse que “medidas de contenção foram imediatamente aplicadas, e a Polícia Federal, acionada”. Nesta primeira etapa, o ministério disse que “avaliou-se que a ação não gerou danos aos sistemas estruturantes do Tesouro Nacional, como o Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e os relacionados à dívida pública do governo federal”.

O ataque na rede interna do Tesouro foi identificado como “ransomware”, ou seja, quando o computador ou a rede são infectados, o acesso ao sistema e aos dados é criptografado e bloqueado.

O Tesouro não é o primeiro órgão do governo federal a sofrer ataques cibernéticos neste ano. Em maio, todos os computadores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram afetados e desligados, prejudicando o atendimento nos postos. Em fevereiro, aconteceu o mesmo com o Ministério da Saúde. Os invasores deixaram a seguinte mensagem : “Este site está um lixo!”.