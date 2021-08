Homem de 59 anos passa mão em bunda de mulher, é agredido e preso em mercado

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 59 anos foi agredido e preso, na tarde deste domingo (15/8), por importunar sexualmente uma jovem de 22 anos dentro de um supermercado de Belo Horizonte. Pessoas que viram o episódio se revoltaram e agrediram o suspeito, conhecido, segundo a PM, por outros assédios na região.

O caso ocorreu no Bairro Esplanada, na região Leste da capital mineira. A jovem de 22 anos afirmou aos militares que foi seguida pelo homem, que é conhecido na região. Já dentro do supermercado, ele teria se aproximado da mulher, deslizado as mãos pela cintura e pelas nádegas dela, ao mesmo tempo em que dizia ao seu ouvido: "Você está linda, hein!".

Mãe e filha denunciaram o assédio e suspeito tentou fugir. Pessoas que estavam por perto, no entanto, o imobilizaram e chamaram a polícia. Revoltados, essas testemunhas também agrediram o suspeito. Funcionários contaram que não é a primeira vez que o homem assedia mulheres - inclusive trabalhadoras do supermercado.



À PM, o homem disse que viu "uma menina com um short jeans muito justo e que, então, olhou fazendo um elogio" com os seguintes dizeres: "Você está muito bonita". Ele foi encaminhado à UPA Leste para tratar os ferimentos e, em seguida, conduzido à delegacia das mulheres.