Projeto prevê a redução de 73% da área de conservação da Chapada

Um projeto protocolado, neste mês, na Câmara dos Deputados, prevê a redução de até 73% da área de conservação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO) para favorecer agricultores. A proposta, de autoria do deputado Delegado Waldir (PSL-GO), pretende derrubar um decreto assinado em 2017 pelo então presidente Michel Temer, que na época ampliou a área de conservação do parque — de 65 mil hectares para 245 mil hectares. A justificativa seria que a ampliação da área pode deixar centenas de agricultores sem fonte de renda.

Em uma enquete publicada no site da Câmara dos Deputados, 99% dos participantes (13.681 pessoas) discordam totalmente da proposta de redução do parque — que compreende os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João d’Aliança. A ação humana, somada ao clima do Cerrado, contribui para o aumento das queimadas na região, o que ameaça toda a biodiversidade local.

Quando a reserva foi criada, em 1961, com o nome de Parque Nacional do Tocantins, possuía 625 mil hectares, mais de duas vezes o tamanho atual. A primeira redução do território foi em 1972, quando ganhou o nome Chapada dos Veadeiros e passou a ter 171 mil hectares. A segunda diminuição foi em 1981 — caiu para 65,5 mil hectares.

Em 2017, porém, houve uma ampliação da área. À época, a prefeitura do município goiano de Teresina de Goiás questionou na Justiça a mudança, mas a Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à legalidade da ampliação.