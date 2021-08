Super Sete terá sorteios em novo horário; entenda a mudança

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

O sorteio da mais nova modalidade de loterias da Caixa Econômica Federal, a Super Sete, vai mudar de horário. A partir de 30 de agosto, o sorteio passará a ser somente a partir das 20h, junto com as outras modalidades.

Atualmente, a Super Sete é sorteada às 15h. A mudança não afetará os dias dos sorteios, que continuarão nas segundas, quartas e sextas-feiras.

A mudança tem como objetivo oferecer um tempo maior para os apostadores fazerem seus jogos.

De acordo com a Caixa, até 27 de agosto, as apostas podem ser feitas até as 14h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Assim, a partir de 30 de agosto, as apostas poderão ser feitas até as 19h do dia do sorteio.